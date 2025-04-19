طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:40 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:35.

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 33 23 75 25

دبي 31 22 85 25

الشارقة 32 23 85 35

عجمان 31 22 85 40

أم القيوين 31 21 85 35

رأس الخيمة 34 21 85 35

الفجيرة 34 24 65 20

العـين 35 21 65 15

ليوا 34 22 40 15

الرويس 34 23 60 20

السلع 32 23 60 15

دلـمـا 30 24 60 40

طنب الكبرى / الصغرى 30 26 70 40

أبو موسى 30 26 75 40.