طقس صحو وغائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشمالية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول في الساعة 17:45، والمد الثاني في الساعة 03:58.

والجزر الأول في الساعة 10:56، والجزر الثاني في الساعة 21:25.

وفي بحر عُمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول في الساعة 14:07، والمد الثاني في الساعة 00:37.

والجزر الأول في الساعة 19:57، والجزر الثاني في الساعة 08:08.