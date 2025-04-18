الإمارات.. طقس الغد صحو غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي، مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:45، والمد الثاني عند الساعة 03:58،

والجزر الأول عند الساعة 10:56، والجزر الثاني عند الساعة 21:25.

وفي بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07، والمد الثاني عند الساعة 00:37،

والجزر الأول عند الساعة 19:57، والجزر الثاني عند الساعة 08:08

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 24 75 30

دبي 31 22 80 30

الشارقة 30 24 75 30

عجمان 30 25 75 35

أم القيوين 31 21 85 30

رأس الخيمة 33 22 80 20

الفجيرة 37 25 65 20

العـين 34 21 70 15

ليوا 34 19 85 20

الرويس 30 23 65 25

السلع 31 20 65 25

دلـمـا 28 23 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 24 80 40

أبو موسى 29 24 80 40