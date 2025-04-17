«كيف تبني مسكنك» مبادرة لتمكين المواطنين من بناء منازل الزوجية

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، الذي يتضمن حزمة تدريبية متكاملة، بهدف تمكين المواطنين الإماراتيين المقبلين على الزواج، من تخطيط وبناء مساكنهم بكفاءة واستدامة، مع التركيز على إدارة الميزانية، وتوظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل.

وقال مسؤولون بدوائر مشاركة في البرنامج، الذي يأتي ضمن مبادرات «عام المجتمع» و«برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، إنه يتناول التحديات الشائعة في مختلف مراحل البناء، مثل تحديد الميزانية المناسبة، وحساب الكُلفة التقديرية، وتحديد مساحة البناء بما يتناسب مع موارد الأسرة واحتياجاتها، إضافة إلى سبل إدارة القروض والدفعات، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، والفروق بين قرض بناء المسكن وقرض شراء المسكن الجاهز، إلى جانب التعريف بخيارات التمويل المتاحة.

وأكد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان بن غليطة، لـ«الإمارات اليوم»، أن البرنامج تشترك فيه جميع الدوائر ذات الصلة، موجهاً رسالة إلى المواطنين قائلاً: «نحن في بلدية دبي نتحمل عنكم كمواطنين مسؤولية الإنشاء الهندسي، فلن يغشكم أحد في حديد أو خرسانة، وما عليكم سوى الإلمام بخيارات التصميم، حتى لا يصمم لكم مهندس ما هو أكثر من احتياجاتكم وقدراتكم».

فيما كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن الدولة تتيح للمواطنين استرجاع ضريبة بناء المنازل كاملة، لكن وفق قواعد واشتراطات يجب عليهم الإلمام بها، تتمثّل في تقديم إثباتات على ذلك، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بالفواتير والإيصالات وجميع السجلات الخاصة بمشروع البناء.

وتفصيلاً، أكّد مديرو الدوائر المشاركة في برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، أهمية المبادرة في تعزيز الوعي المالي لدى الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، ومساعدتهم على التخطيط المالي السليم قبل الشروع في بناء مساكنهم، لافتين إلى أنه يستقطب 300 مواطن كدفعة أولى، ويضم نخبة من الخبراء من جهات حكومية وخاصة، منها هيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن البرنامج يمثّل أهمية كبيرة لضمان تأسيس أسر إماراتية سعيدة وممتدة بعدد وافر من الأفراد، ولفتت إلى أنه يستهدف الشباب المواطنين، ويختزل الوقت والجهد من خلال جرعة مكثفة من التوعية بمسائل يتحتم الإلمام بها قبل البدء في مشروع بناء المنزل.

وأكّدت أن الارتقاء المستدام بجودة حياة أفراد المجتمع في مختلف جوانبها يمثّل أولوية محورية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، يجسّد هذا التوجه الوطني، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخه، كما يندرج «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» ضمن أجندة اجتماعية نوعية، تهدف إلى دعم تماسك الأسرة الإماراتية، وتمكينها في مختلف المجالات.

من جهته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن الدولة حين وضعت النظام الضريبي حرصت على أن يكون له أثر إيجابي في المواطنين، من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة، المدفوعة على المواد والخدمات المرتبطة بالبناء وفقاً للأنظمة الضريبية والإجراءات المعتمدة في الدولة، ما يسهم في تخفيف الكُلفة المالية للمشروع.

وأوضح أن الحكومة تنفق مبالغ كبيرة في هذا الجانب، ومن ثم يتحتم التأكد من إنفاقها بطريقة سليمة، حتى لا يستفيد منها أشخاص أو جهات غير مسجلين في النظام، ومن ثم أطلقت الهيئة برنامج إسكان المواطنين، وبذلت جهداً كبيراً في التواصل مع ذوي الصلة والاستماع إليهم للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت مبادرات عدة في هذا الاتجاه، آخرها «تطبيق مسكن» المخصص للمواطن الذي يبني منزله، مشيراً إلى أن المطلوب فقط هو الاحتفاظ بكل الفواتير والإيصالات وسجلات وخرائط المشروع وتفاصيله، لضمان استرداد قيمة الضريبة التي تم تحصيلها أثناء البناء.

وتابع أن الهيئة تشارك في برنامج «كيف تبني مسكنك» لتعزيز الوعي لدى الشباب بهذه الأمور، لأن أسوأ شيء قد تواجهه حين يتقدم مواطن بطلب وتتأخر الهيئة عليه بسبب عدم اكتمال الأوراق أو عدم توافرها لديه، لذا تأتي أهمية الدورة، إذ إن من الضروري إلمام جميع أفراد المجتمع بأهمية حفظ الوثائق والسجلات والفواتير.

بدوره، قال مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن مشاركة بلدية دبي في برنامج «كيف تبني مسكنك؟» تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة في القطاع السكني، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية وإنشائية وهندسية مستنيرة عند بناء مساكنهم، بهدف تسهيل رحلتهم في تأسيس منازلهم، وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأكّد أن مشروع بناء مسكن لا يقل أهمية عن مشروع الزواج، لأنه يعزز الاستقرار، ومن ثم يتحتم على المواطن التسلح بالوعي حتى لا يغشه أحد، أو يجعله ينفق أكثر من احتياجاته.

وأضاف أن بلدية دبي تتحمل عن المواطن مسؤولية الإنشاء الهندسي، فلا يمكن أن يغشه أحد في حديد أو خرسانة، لكنه معني بمرحلة التصميم، لأن كل شخص يصمم منزله حسب احتياجاته وذوقه، وهنا تأتي أهمية الوعي حتى لا يذهب إلى مهندس يصمم له ما يفوق قدراته أو لا يناسبه.

وتابع أن البرنامج أُعد بعناية لهذا الغرض، لأنه سيسهم في تقليل نفقات غير مستحبة، ويساعد المواطن على اتخاذ القرار السليم، حتى لا يعاني الإرهاق أو الديون من دون داعٍ.

وأشار إلى أن أي مشكلة يواجهها الشخص سببها الرئيس قلة الوعي، ومن ثم هناك ضرورة مُلحة للإلمام بالتشريعات والنظم والقوانين، فضلاً عن الأمور المرتبطة بتصميم المنازل، خصوصاً المساكن الذكية التي يمكن أن تكبر حسب زيادة عدد أفراد الأسرة، وتغطي جميع احتياجاتهم، كما يجب أن يتشارك الرجل والمرأة في عملية التصميم.

ولفت إلى أن التوعية التي يوفرها برنامج «كيف تبني مسكنك»، تجعل الجميع على علم بهذه التفاصيل المهمة بغض النظر عن اختصاصه، حتى يتمكن من مناقشة المهندس ويراقب المقاول ويطلب المساعدة من الجهة الصحيحة، فضلاً عن ترتيب أولوياته حسب قدراته فهو الأدرى بدخله وحجم القرض المتاح له، وكلما كان التخطيط سليماً جاءت النتيجة مثالية.

اتخاذ قرارات سليمة

حصة بوحميد خلال إطلاق البرنامج. الإمارات اليوم

قالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، إن برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، يشكل فرصة قيّمة لـ300 مواطن لاكتساب مهارات التخطيط المالي وإدارة الميزانية بكفاءة أثناء بناء منازلهم، ويُمكّنهم من اتخاذ قرارات سليمة، وتفادي التحديات المالية غير المتوقعة، كما يسهم في تعزيز الوعي المالي والاستقرار الاقتصادي لدى أفراد المجتمع الإماراتي.

وذكرت: «تشكل التوعية المالية عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وسنواصل جهودنا لنشر هذه الثقافة وتعزيزها بين مختلف فئات المجتمع».

وأضافت: يسهم البرنامج في توعية المشاركين، وإكسابهم المهارات المالية الضرورية لإدارة مشاريعهم السكنية بنجاح، واطلاعهم على أفضل الممارسات المتعلقة بالبناء، بما يعزز قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية وتجنب العثرات ومواجهة التحديات التي قد تشكل عقبة أمام الكثيرين أثناء تشييد منازلهم، والتغلب عليها بفاعلية من خلال المعرفة والتخطيط الصحيح.

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