الإمارات.. طقس الغد مغبر وغائم جزئياً أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والمد الثاني عند الساعة 03:02

والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:41. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والجزر الأول عند الساعة 06:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 75 30

دبي 32 26 70 35

الشارقة 33 25 85 35

عجمان 32 26 85 30

أم القيوين 31 24 85 30

رأس الخيمة 32 23 70 35

الفجيرة 40 25 65 35

العـين 36 24 70 25

ليوا 34 23 70 25

الرويس 33 24 70 25

السلع 33 21 70 25

دلـمـا 31 24 50 25

طنب الكبرى / الصغرى 29 25 80 35

أبو موسى 28 25 80 30