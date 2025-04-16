"الإمارات للإعلام" يحبط دخول 9 آلاف محتوى مخالف في 2024

كشف، مجلس الإمارات للإعلام، نجاحه في إحباط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي، في الوقت الذي وافق فيه على إدخال أكثر من مليون عنوان إلى الدولة بنهاية 2024.

وأوضح في تقرير عرضة، اليوم، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود مجلس الإمارات للإعلام في صون الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، أن العام الماضي، شهد قيام المجلس بمتابعة وتصنيف أكثر من 1262 فيلم سينمائي، بالإضافة إلى متابعة وتصنيف أكثر من 375 لعبة.

فيما يتعلق بمنح أذونات لنصوص المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي تقدم في الدولة، أشار مجلس الإمارات للإعلام، إلى أنه أجاز 149 نص، بجانب قيامه بنحو 5 آلاف و500 جولة تفتيشية على الشركات والمكتبات لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة.