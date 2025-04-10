منصور بن زايد يحضر أفراح النعيمي والمزروعي وأفراح العلوي والكلباني

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد راشد نهيل النعيمي، بمناسبة زفاف نجله راشد، إلى كريمة فرج عيضة هلال المزروعي، وذلك في فندق إرث بأبوظبي.

وقدم سموه التهاني للعريس وذويه، متمنيا له حياة أسرية هانئة وسعيدة.

شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الحفل الذي أقامه إبراهيم ناصر العلوي بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة راشد عبيد الكلباني، وذلك في مجلس المشرف بمدينة أبوظبي.

وهنأ سموه العريس وذويه متمنياً له حياة أسرية سعيدة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين وحشد من المدعوّين.