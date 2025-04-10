محمد بن زايد" شراكة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي تتسم بالقوة والتطور

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، حرص الإمارات على تعزيز الشراكات التنموية مع التكتلات الاقتصادية المهمة في العالم، وأن شراكة الدولة مع الاتحاد الأوروبي تتسم بالقوة والتطور، مشيرا سموه إلى أن الاتفاق اليوم على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي يعبرعن الاهتمام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "يعبر الاتفاق اليوم على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي عن الاهتمام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي لمصلحة التنمية المشتركة.

وأضاف سموه: "الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات التنموية مع التكتلات الاقتصادية المهمة في العالم، وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي تتسم بالقوة والتطور وتقوم على رؤية مشتركة تركز على الاستقرار والنمو والازدهار للجميع."