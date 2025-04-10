الطقس صحو.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وقال في نشرته اليومية إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما البحر فيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، كما توقع أن تكون حركة الرياح، شمالية غربية - جنوبية شرقية، تراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، أما حركة الرياح فتكون شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، وفي الخليج العربي يحدث المد الأول عند الساعة 11:40، والمد الثاني عند الساعة 00:54، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:08، والجزر الثاني عند الساعة 06:27، وفي بحر عمان يحدث المد الأول عند الساعة 08:28، والمد الثاني عند الساعة 20:42، والجزر الأول عند الساعة14:37، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.