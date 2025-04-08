8 ملايين وجبة " حفظ نعمة" توزعها "الفجيرة الخيرية " خلال 20 عاماً

كشفت جمعية الفجيرة الخيرية أن مشروع «حفظ النعمة»، الذي أطلقته عام 2004 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وزع منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2024 نحو 8 ملايين وجبة طعام على الأسر المتعففة والفئات المستحقة في مختلف مناطق الإمارة.

وقالت الجمعية إنها قامت خلال العام الماضي بتوزيع 444,472 وجبة طعام على المستفيدين، المتمثلين في أسر متعففة وعمال ومقيمون من ذوي الدخل المحدود و تم ذلك من خلال شبكة توزيع شملت 88 موقعاً، تم تجهيزها بثلاجات وبرادات مياه في المساجد والأحياء السكنية، مع إرشادات صحية للتعامل مع الأطعمة، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى نقاط التسليم والاستلام.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد بن محمد الرقباني، أن مشروع «حفظ النعمة» يحظى برعاية وتوجيه من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مشيراً إلى أن المشروع يعد من المبادرات النوعية التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الفائض من الطعام وتقديمه لمستحقيه بطرق آمنة وصحية.

وقال «مشروع حفظ النعمة ليس مجرد مبادرة لتوزيع الطعام، بل هو مشروع ثقافي وإنساني يرسّخ قيماً مهمة في المجتمع، مثل الترشيد والعطاء، ويحمل رسالة توعوية للأسر والأجيال الجديدة حول سلوكيات استهلاك الغذاء، وأهمية المحافظة على النعم».

أعلى المعايير الصحية​

وأوضح الرقباني أن الجمعية حرصت على توزيع ثلاجات وبرادات مخصصة لحفظ الطعام والماء في عدد كبير من المساجد والمناطق السكنية، لتكون نقاطاً دائمة لجمع وتوزيع الطعام، مؤكداً أن الجمعية تطبّق أعلى المعايير الصحية في حفظ الأطعمة وإيصالها إلى المستفيدين.

ولفت إلى أن الجمعية تنفذ بشكل دوري فعاليات توعوية وورش عمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية حفظ النعمة وعدم الإسراف، إلى جانب تدريب متطوعين ليكونوا جزءاً من فرق العمل الميدانية المكلفة بجمع وتغليف وتوزيع الطعام.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع إلى دعم المشروع من خلال التسجيل في منصة المتطوعين، أو التبرع عبر قنوات التبرع الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للجمعية أو مندوبيها المعتمدين، مؤكدة أن مساهمات المجتمع تمثل عنصراً أساسياً في استدامة المشروع وتوسع نطاقه.