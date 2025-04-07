طقس اليوم صحو نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً وشرقاً مثيرة الغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً.

ويحدث المد الأول عند الساعة 07:41، والجزر الأول عند الساعة 16:00.

وأفاد بأن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05، والمد الثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 12:03، والجزر الثاني عند الساعة 01:18.