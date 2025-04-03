"طرق دبي" تطلق مسابقة لأفضل الأفلام حول مسببات ومخاطر الحوادث المرورية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مسابقة لطلبة الجامعات والدراسات العليا لأفضل الأفلام التي تسلط الضوء على مسببات ومخاطر الحوادث المرورية، تحت شعار "مهرجان أفلام السلامة المرورية". وتشمل المسابقة ثلاث فئات، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة على شهادات إنجاز وتقدير، بالإضافة إلى جوائز مالية. ويبدأ التقديم على المسابقة يوم 7 أبريل 2025 ويستمر حتى 14 يوليو 2025، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (rta.ae/roadsafetyfilmfestival)، حيث يمكن للطلبة التعرف إلى معايير وشروط الجائزة والتقديم لها وفق الأحكام المحددة.

وتم تخصيص المسابقة لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من طلبة الجامعات، ويمكن للمتسابقين المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق لا يتجاوز ثلاثة أشخاص. كما يُسمح بتقديم أكثر من فيلم في فئات مختلفة، بشرط أن تكون جميع الأفلام أصلية ومن إنتاج الطالب أو الفريق المشارك، وأن تسهم في تعزيز السلامة المرورية من خلال تسليط الضوء بوضوح على التحديات المرورية.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أنها تتبنى سياسات داعمة لتشجيع الشباب وطلبة الجامعات على الاهتمام بالتحديات المرورية لأكثر مسببات الحوادث، وذلك عبر المشاركة في مهرجان أفلام السلامة المرورية وصناعة أفلام مؤثرة لتغيير السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة وذلك من خلال 3 فئات هي: مخاطر الانحراف المفاجئ، ومخاطر مشتتات القيادة، والسلوكيات غير الصحيحة أثناء ركوب الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.

وأضافت أنه سيتم تكريم 3 فائزين من كل فئة (المجموع 9 فائزين) وفقاً لمعايير اختيار أفلام السلامة المرورية المبتكرة، حيث يُمنح الفائزون بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 7 آلاف درهم مع شهادة تقدير، فيما يُمنح الفائزون بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة 5 آلاف درهم وشهادة تقدير، بينما يحصل الفائزون بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 3 آلاف درهم وشهادة تقدير.

وقال مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد الخزيمي: "تهدف المسابقة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لإبراز مواهبهم وابتكاراتهم في مجال صناعة الأفلام التوعوية والتثقيفية، مما يسهم في زيادة الوعي المروري في المجتمع. كما خصصت الهيئة جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة من الفئات الثلاث، وهي: أفلام مخاطر الانحراف المفاجئ، وأفلام مخاطر مشتتات القيادة، والأفلام الخاصة بالسلوكيات غير الصحيحة أثناء استخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي".

وأضاف الخزيمي في تصريحات صحفية أمس: "تحرص الهيئة على تنفيذ مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، والتي تتضمن محور التوعية المرورية لرفع مستوى الوعي المروري لدى الطلاب في المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن طلبة الجامعات يمثلون فئة شبابية قادرة على المساهمة في تحقيق مستويات أعلى من السلامة المرورية، بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة".

ونوه الخزيمي بأنه تم اختيار مواضيع الأفلام بناءً على الإحصائيات المرورية في السنوات الأخيرة، والتي أظهرت أن مخالفتي الانحراف المفاجئ ومشتتات القيادة هما من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطيرة التي أدت إلى حالات وفاة. كما تمت إضافة فئة ثالثة عن السلوكيات الخاطئة لمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، نظراً للتزايد المتسارع في استخدام وسائل التنقل المرن خلال السنوات الأخيرة.