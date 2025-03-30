مركز غسيل كلى جديد في أبوظبي يخدم ذوي الدخل المحدود

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، الجهة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة مخصصة، تعاونها مع مجموعة «بيورهيلث»، وشركة «صحة»، إحدى المنشآت التابعة لها، لافتتاح مركز متخصص لعلاج غسيل الكلى في أبوظبي.

وتتولى شركة «صحة» إدارة المركز، الذي يهدف إلى توفير خدمات غسيل الكلى مجاناً للمرضى من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون الفشل الكلوي، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتعمل هيئة «معاً» على تخصيص جزء من المساهمات المجتمعية لدعم هذا المشروع، في إطار جهودها الرامية إلى دعم المبادرات الهادفة إلى معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

ويأتي المشروع في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة معاً، أخيراً، بعنوان «من المجتمع للمجتمع»، وانسجاماً مع إعلان «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

ويقع المركز في شارع زايد الأول، ويتسع لـ112 مريضاً ممن يحتاجون إلى جلسات غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وتسعى شركة «صحة» إلى توسيع المركز مستقبلاً لاستيعاب 56 مريضاً إضافياً، فضلاً عن تقديم خدمات غسيل الكلى البريتوني في المراحل المقبلة.

ويعمل في المركز الجديد أخصائيون من مركز صحة لرعاية الكلى، وهو مجهز بأحدث أجهزة غسيل الكلى الموصولة بشكل مباشر مع السجلات الطبية الإلكترونية، ما يتيح مراقبة المرضى وتوفير تحليلات مفصلة عن حالتهم، فضلاً عن تقديم رعاية طبية عالية الجودة.