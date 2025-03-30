50 متطوعاً يشاركون في «فطوركم علينا»

أعلنت مبادرة «فطوركم علينا، سلامتكم أولويتنا، قادتنا قدوتنا» لكسر صيام السائقين، التي ينظمها مجلس دبي للشباب، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجهات حكومية، نجاح المبادرة التي تعكس التزام مجلس دبي للشباب وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تعزيز المسؤولية المجتمعية المستدامة.

وقالت رئيس المجلس، ريم الفلاسي، إن المبادرة شهدت مشاركة 50 متطوعاً، ما يعكس التزام المجلس بتعزيز روح العمل التطوعي بين الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع، وتعزز قيم التعاون والعطاء والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال القادمة.

وأكدت إطلاق مبادرة رقمية مبتكرة خلال الفعالية، تتيح للسائقين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على علب الإفطار، للتسجيل بسهولة في دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز الوعي بالسلامة المرورية.

وتسمح المبادرة للسائقين بالمشاركة في مسابقة «جاهزية المليار»، حيث يمكنهم الفوز بجوائز تحفيزية تشجعهم على تحسين سلوكيات القيادة وتعزيز السلامة على الطرق.

وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي (إحدى الجهات المشاركة في المبادرة)، الفريق خبير راشد المطروشي، أن المبادرة تعكس أحد الأهداف الجوهرية للإدارة يتمثل في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع. وأضاف أن توقيت المبادرة يتزامن مع الفترة التي تسبق موعد الإفطار، وهي فترة تشهد عادة تزايداً في الحوادث المرورية بسبب استعجال السائقين للوصول إلى وجهاتهم. وبيّن أن الوعي المروري في هذه الأوقات يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث يساعد في تقليل المخاطر وتعزيز السلامة العامة، ما يستدعي من الجميع توخي الحذر، واتباع إرشادات القيادة الآمنة.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن المبادرة تأتي في إطار مشاريعها الموسمية التي تُنفذ خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز أحد محاور استراتيجيتها المتمثلة في توسيع الأثر الإنساني المحلي. كما تُجسد قيم «عام المجتمع 2025»، وتُشجع على المشاركة الفاعلة في عمل الخير في شهر الخير. وتتضمن الجهات المشاركة في مبادرة «فطوركم علينا، سلامتكم أولويتنا، قادتنا قدوتنا»، الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة المالية، ودبي الرقمية، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي.

مجلس دبي للشباب:

• ملتزمون بتعزيز المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية.