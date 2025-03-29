الإمارات تتضامن مع ميانمار وتايلند وتعزيهما في ضحايا الزلزال

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة ومملكة تايلند الصديقة في ضحايا الهزة الأرضية القوية اللتين تعرضتا لها اليوم وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص في البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ميانمار وحكومة تايلند وشعبيهما الصديقين، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في البلدين.