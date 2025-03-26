رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعيد الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سعادة سعيد راشد علي الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في "مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء" بدرجة وكيل وزارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.