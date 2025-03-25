محاكم دبي تواصل تقديم خدمة "قيادات محاكم دبي في خدمتكم" لتسهيل التواصل المباشر مع المتعاملين

تستمر محاكم دبي في تقديم خدمة "قيادات محاكم دبي في خدمتكم"، التي تهدف إلى تسهيل التواصل المباشر بين المتعاملين وقيادات المحاكم، مما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية والإدارية.

وتتيح الخدمة للمتعاملين التفاعل مع قيادات محاكم دبي، وتلقي الردود على استفساراتهم المختلفة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

وفي هذا السياق، صرح عبد الله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، قائلاً: "نحن في محاكم دبي نحرص على تحسين آليات التواصل مع المتعاملين وتعزيز الشفافية، خدمة 'قيادات محاكم دبي في خدمتكم' هي جزء من استراتيجيتنا المستمرة لتحسين تجربة المتعاملين، حيث تتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع قيادات المحاكم للحصول على الإجابات المطلوبة بسرعة وفعالية، بما يعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الكفاءة في خدماتنا القضائية والإدارية."

وأضاف الريس: "من خلال هذه الخدمة، نسعى إلى تسريع الإجراءات وتوفير الإجابات الشافية لاستفسارات المتعاملين، مما يعزز رضاهم بشكل أكبر، كما تُعد الخدمة جزءاً من جهود محاكم دبي المستمرة لتعزيز العدالة والشفافية، مما يعكس ثقة المجتمع في النظام القضائي.

وأكد عبد الله الريس أن خدمة "قيادات محاكم دبي في خدمتكم" تساهم في تعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة تفاعلية وسهلة الوصول، مما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.