الطقس غداً مغبر وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار نهاراً على اليابسة.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 17:00 .

بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:47 والمد الثاني عند الساعة 06:56 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والجزر الثاني عند الساعة 01:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 27 18 80 40

دبي 26 20 85 40

الشارقة 26 19 90 40

عجمان 25 20 70 45

أم القيوين 24 19 90 35

رأس الخيمة 26 17 90 40

الفجيرة 28 18 75 30

العـين 26 15 90 35

ليوا 25 14 90 30

الرويس 24 19 70 30

السلع 26 16 80 20

دلـمـا 24 20 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 19 80 30

أبو موسى 24 19 80 40