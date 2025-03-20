أبناء المرحوم حمد بن سهيل الخييلي يتبرعون بـ9.5 مليون درهم لدعم الهيئات الخيرية بالدولة

تبرع أبناء المرحوم حمد بن سهيل الخيلي بـ 9.5 مليون درهم لدعم الهيئات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك خلال احتفالية مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني في بمقر المركز بمنطقة زاخر في مدينة العين بالتعاون مع مركز هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في العين وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

حضر الاحتفالية خليفة حمد سهيل الخييلي، والدكتورأحمد عبيد الظاهري مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، وجابر حمد سهيل الخييلي الأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، وعدد من مسؤولي الجهات الإنسانية والخيرية.

وتوزعت التبرعات كالتالي : ثلاثة ملايين درهم لمصلحة الهلال الأحمر الإماراتي، وثلاثة ملايين درهم لصندوق الزكاة، ومليون درهم لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومليون ونصف المليون درهم لصندوق الفرج، ومليون درهم لصندوق زكاة آل بو الخيل، في حين تضمن الحفل تكريم 50 يتيما من براعم الهلال الأحمر الاماراتي في العين.

وقال خليفة بن حمد سهيل الخييلي، إن دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة للمواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم وتحسين جودة الحياة تمثل نهجاً راسخاً واستمراراً لمسيرة الخير التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما فيه خير الوطن والمواطن وكافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة التي تميزت بالمواقف الإنسانية وبذل الغالي والنفيس من أجل الإنسان ونشر المحبة والمودة والتسامح والتآخي بين الشعوب.

وقال جابر حمد سهيل الخييلي الأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي: نستذكر في هذا اليوم القائد والمؤسس ورجل الإنسانية الذي تعجز الكلمات عن شكره وتقديره فإنجازات المؤسس تلمسها الأجيال ويتحدث عنها العالم والتاريخ يدونها حتى أصبحت الإمارات رائدة عالمياً ومثلاً يحتذى به في الوحدة والعطاء والسخاء ورمزاً في العمل الإنساني والعلاقات الإنسانية.

كما أعرب الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر بمدينة العين عن شكره وتقديره لمركز سهيل بن عويضة الخييلي على دعمهم السخي وتكريم 50 يتيماً في يوم زايد للعمل الإنساني والتي تتزامن مع يوم اليتيم العالمي وعلى مبادرته لتحقيق أهداف يوم العمل الإنساني في تعزيز التماسك المجتمعي ورعاية المحتاجين أينما كانوا وترسيخ أهمية ودور العمل الإنساني بالدولة.