الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً يصبح غائما ليلاً وصباح الأحد غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها ( 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س)، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 08:03، والجزر الأول عند الساعة 15:03.

أما بحرعمان فيكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:55، والمد الثاني عند الساعة 04:56، والجزر الأول عند الساعة 11:12، والجزر الثاني عند الساعة 00:05 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 70 25

دبي 35 24 70 25

الشارقة 34 21 70 30

عجمان 31 21 80 25

أم القيوين 32 19 75 30

رأس الخيمة 36 16 75 30

الفجيرة 33 22 70 25

العـين 36 20 65 20

ليوا 36 19 65 25

الرويس 35 21 75 30

السلع 34 20 80 30

دلـمـا 31 21 80 40

طنب الكبرى 28 21 80 35

طنب الصغرى 28 21 80 35

أبو موسى 28 21 80