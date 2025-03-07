«بيوميرك المحدودة» تقرع جرس التداول في «ناسداك دبي» دعماً لـ «وقف الأب» بـ 20 مليون درهم

قرع فريق شركة «بيوميرك المحدودة» جرس التداول في بورصة ناسداك دبي دعماً لحملة «وقف الأب»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، وممثلين عن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تنظم الحملة الرمضانية الوقفية الهادفة إلى تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وكانت شركة «بيوميرك المحدودة»، أعلنت عن إنشاء مبنى وقفي في دبي دعماً لحملة «وقف الأب» بكلفة 20 مليون درهم، حيث تستثمر إيرادات المبنى في تحقيق مستهدفات الحملة في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتها، والارتقاء بواقعها.

وتهدف حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات، وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

قنوات المساهمة

تواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر ست قنوات رئيسة هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» واتصالات من e& في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق دبي الآن (DubaiNow) تحت فئة التبرعات، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية (جود) Jood.ae.