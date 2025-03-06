طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج أحياناً.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 06:35.

الجزر الأول عند الساعة 13:20 .

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 02:51

الجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 36 23 40 15

دبي 37 23 50 10

الشارقة 37 17 40 10

عجمان 37 23 50 10

ام القيوين 35 18 65 25

رأس الخيمة 36 15 65 15

الفجيرة 30 21 60 20

العـين 36 22 20 10

ليوا 36 22 55 10

الرويس 32 20 70 25

السلع 34 19 75 30

دلـمـا 30 21 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 28 24 75 40

أبو موسى 27 24 60