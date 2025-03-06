"طلبات الإمارات" تمكّن مستخدمي تطبيقها الذكي من المساهمة في "وقف الأب"

أعلنت "طلبات الإمارات"، شركة التكنولوجيا المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

تتيح شركة "طلبات" لمستخدمي تطبيقها الذكي التبرع لتوفير العلاج الطبي والرعاية الصحية بدءاً من 10 دراهم إلى 20 و50، و100، و500 درهم، لدعم حملة "وقف الأب"، التي تهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

ويمكن التبرع لحملة "وقف الأب" من خلال تحميل تطبيق "طلبات" من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery والبحث عن "وقف الأب" على شريط البحث في التطبيق أو الضغط على مجموعة "تبرع الحين" الموجودة على الصفحة الرئيسة في التطبيق واختيار "وقف الأب".

وتسعى حملة وقف الأب التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده، وتعمل على ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص الرعاية الصحية والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى "طلبات الإمارات": "يسرّنا المساهمة في حملة (وقف الأب) بما يعكس التزامنا المستمر برد الجميل للمجتمع وتعزيز المبادرات الكفيلة بإحداث أثر مجتمعي ملموس على المدى الطويل".

وأضافت: "تسهم هذه الحملة في توطيد شراكتنا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ونفخر بالمشاركة في دعم الجهود الإنسانية لدولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بصحة الفئات المحتاجة".