«فقرة مدفع الإفطار» من شرطة دبي تدعم «وقف الأب» طوال رمضان

يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طوال أيام شهر رمضان الكريم، بالمساهمين في حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الآباء بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لتوفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويترجم احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في حملة «وقف الأب» التزام شرطة دبي بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، لاسيما الحملات الرمضانية السابقة، ما يكسب هذا الاحتفاء أهمية خاصة إذ يرتبط المدفع بروحانيات الشهر الفضيل، حيث يترقب الجميع صوته عند موعد الإفطار.

وتسلط فقرة مدفع الإفطار، بصورة يومية، الضوء على أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر، عبر استعراض اسمه خلال البث المباشر للفقرة التي تذاع عبر «سما دبي»، وذلك بهدف تحفيز المجتمع أفراداً ومؤسسات على المساهمة في حملة «وقف الأب».

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري: «تجسد حملة (وقف الأب)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع الشهر الفضيل، القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات في دعم المحتاجين، وهي من أعظم أشكال البذل والعطاء، وتعكس حس المسؤولية الاجتماعية، فهذا الوقف يفتح أبواب الأمل لكثير من المرضى المحتاجين».

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في نشر ثقافة العطاء، من خلال الاحتفاء بالمساهمين في حملة «وقف الأب»، وإظهار دورهم الإيجابي في ترسيخ التضامن والتكافل المجتمعي، معتبراً أن دعم حملة «وقف الأب» يأتي استمراراً للدور الإيجابي الذي لعبته القيادة العامة لشرطة دبي في نجاح حملات «وقف الأم» و«وقف المليار وجبة»، و«مليار وجبة» و «100 مليون وجبة».

6 قنوات للمساهمة

تواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي، من المؤسسات والأفراد، عبر ست قنوات رئيسة هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتَي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم، كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.