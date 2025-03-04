محمد بن راشد: الإمارات وطن تحول إلى معجزة وأفضل مكان للعيش

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج، موقعاً وطنياً ثالثاً بعد دار الاتحاد، وعرقوب السديرة.

وقال سموه أن رئيس الإمارات وجميع الحكام وشعب الإمارات سيظلون أوفياء لهذا الاتحاد، مؤكدا أن الإمارات الإمارات وطن تحول إلى معجزة.

وكتب سموه عبر حسابه في "إكس": "مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج ... يعرفها أهل دبي والإمارات.. أقام الشيخ زايد في مزرعة الخوانيج 16 يوماً متتالية في مارس من العام 1971.. حول فيها المزرعة لغرفة عمليات لمباحثات الاتحاد ... عقد فيها العديد من المباحثات المكثفة مع حكام الإمارات، مما مهد للتوقيع على اتفاقية الاتحاد والدستور في يوليو من نفس العام".

وتابع سموه:"واليوم جمعنا أخي الشيخ محمد بن زايد مع إخواني الحكام في نفس الموقع.. وفي نفس الشهر.. وبنفس الروح الطيبة ... روح الاتحاد.. وأعلن المكان موقعاً وطنياً ثالثاً بعد دار الاتحاد الذي استضاف إعلان الاتحاد وعرقوب السديرة الذي شهد النقاشات الأولى للاتحاد".

وأضاف سموه: "سيظل شعب الإمارات.. ورئيس الإمارات.. وجميع الحكام أوفياء لهذا الاتحاد.. وأوفياء للجهود المخلصة الذي بذلها الآباء المؤسسين لصناعة وطن.. وطن تحول إلى معجزة حضارية وإلى أفضل مكان للعيش في العالم".