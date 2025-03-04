«حافلة الخير» توزّع 5000 وجبة إفطار يومياً على العمال

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «حافلة الخير» لتوزيع وجبات الإفطار، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية دبي الخيرية، وذلك انسجاماً مع قيم العطاء والتضامن المجتمعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك، وتماشياً مع عام المجتمع الذي يعزّز روح المسؤولية المجتمعية.

وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن «المبادرة تهدف إلى دعم القوى العاملة في دبي، تقديراً لدورها الحيوي في مسيرة التنمية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال توفير وجبات إفطار في بيئة تسودها روح الرحمة والتآخي، لافتاً إلى أنه من المقرر توزيع 150 ألف وجبة طوال شهر رمضان المبارك، بمعدل 5000 وجبة يومياً، في المناطق العمالية الرئيسة بدبي، بما في ذلك جبل علي والقوز ومجمع دبي للاستثمار ومنطقة المحيصنة، لترسيخ معاني التكافل الاجتماعي».

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، صالح زاهر المزروعي: «نؤمن بأهمية العمل المشترك في تعزيز الروابط الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، خصوصاً في شهر رمضان الذي يُعد فرصة للتضامن والعطاء. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم القوى العاملة في دبي، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في تنمية وازدهار الإمارة».

فيما أعرب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن حرص الجمعية على المشاركة في المبادرة الإنسانية التي تسهم في نشر قيم الرحمة والإخاء خلال الشهر الفضيل، ضمن حملتها الرمضانية السنوية «يدوم الخير».

اللواء عبيد بن سرور:

• توزيع 150 ألف وجبة طوال رمضان في المناطق العمالية الرئيسة بدبي، ومنها جبل علي والقوز ومجمع دبي للاستثمار ومنطقة المحيصنة.

صالح المزروعي:

• نؤمن بأهمية العمل المشترك من أجل تعزيز الروابط الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، خصوصاً في شهر رمضان.

أحمد السويدي:

• حريصون على المشاركة في المبادرة بهدف نشر قيم الرحمة والإخاء، ضمن الحملة الرمضانية السنوية «يدوم الخير».