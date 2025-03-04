«شرطة دبي» تُطلق الدورة الـ 43 من مسابقاتها الدينية

أعلنت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي عن إطلاق فعاليات مسابقاتها الدينية في دورتها الـ43، التي تبلغ قيمة جوائزها 350 ألف درهم، والهادفة إلى تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، واحتفاء الدولة بعام المجتمع، الذي أعلن عنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكّد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، أن إطلاق الدورة الـ43 من المسابقة الدينية يأتي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وفي إطار حرص شرطة دبي المستمر على تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وترسيخ الفهم لتعاليم القرآن الكريم وتطبيقها في حياة الموظفين اليومية والمهنية، فضلاً عن تشجيع الموظفين على تنمية مهاراتهم الثقافية والعلمية في مجالات متنوّعة.

وقال رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، إن المسابقات المطروحة لهذه الدورة، تشمل: القرآن والحديث النبوي والمسابقة الثقافية الدينية.

وحول مسابقة القرآن الكريم، أوضح أنها تتضمن قسمين: الأول الحفظ، ويتمثل في حفظ 10 أجزاء مُتصلة، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ ثلاثة أجزاء، وحفظ جزء واحد متصل، فيما يتمثل القسم الثاني في التلاوة، ويتطلب الإلمام بأحكام التجويد، ومعرفة الأداء ومعاني المفردات.

وأضاف أن مسابقة القرآن الكريم تستهدف موظفي شرطة دبي رجالاً ونساء، وأصحاب الهمم، وطلبة مدارس حماية من الصف الأول للصف الثالث، وأصحاب الهمم في مدارس حماية من كل المراحل الدراسية، وأبناء العاملين في شرطة دبي ممن يُواظبون على الحفظ في مسجد شعبية أم الدمن الكبير.

أمّا عن مسابقة الحديث النبوي، فأوضح أنها تستهدف موظفي شرطة دبي من الرجال والنساء وأصحاب الهمم، وتشترط حفظ 15 حديثاً مُقرراً في المسابقة، مع ضرورة الإلمام بفقه الأحاديث الخمسة الأولى من حيث مصدر الحديث، وبيّن أن المسابقات الثقافية الدينية تستهدف موظفي شرطة دبي من الرجال والنساء وأصحاب الهمم، وتطلق هذه المسابقة عبر نظام منصة مركز التدريب الذكي في شرطة دبي.

وأوضح أن المسابقات ستنطلق، غداً، بمسابقة القرآن الكريم، وذلك ضمن مواعيد اختبارات محددة لكل فئة مشاركة، فيما ستنطلق اختبارات الحديث النبوي الشريف في 11 من الشهر الجاري، في حين ستكون المسابقة الثقافية الدينية في 10 من الشهر الجاري عبر منصة التدريب الذكي.

• المسابقات تشمل 3 فئات: القرآن، والحديث، والمسابقة الثقافية الدينية، وتستهدف موظفي شرطة دبي وأبناءهم، وأصحاب الهمم، وطلبة مدارس حماية.