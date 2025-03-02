مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد المنظومة القضائية ترسخ مكانة دبي كأفضل وجهة للحياة والاستثمار

ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس القضائي، للارتقاء بالعمل القضائي في دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: ترأست اجتماع المجلس القضائي، لمتابعة العمل القضائي وضمان نزاهته وشفافيته وسيادة القانون، وناقشنا عدداً من الموضوعات والمبادرات للارتقاء بالعمل القضائي في دبي.

وأضاف سموه: اعتمدنا خلال الاجتماع عدداً من القرارات والمبادرات كما ناقشنا تقرير الأمانة العامة للمجلس القضائي حيث شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنةً بالسنوات الأربع التي سبقتها، بما أسهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغت 100%.

وتابع: المنظومة القضائية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار.