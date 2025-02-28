أعلنت جمعية بيت الخير بدء تنفيذ مشروع "إفطار صائم" مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الجمعية أنها ستوزع 52 ألفا و375 وجبة في اليوم الأول في مختلف إمارات الدولة ضمن حملتها الرمضانية "حق معلوم" من بين أكثر من 1,5 مليون وجبة سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل.



وأوضح عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن "بيت الخير" تنفذ مشروع إفطار صائم لهذا العام من خلال 12 خيمة رمضانية تمت إقامتها في أنحاء دبي إضافة إلى عجمان ورأس الخيمة إلى جانب مفاطرها الموزعة في مختلف إمارات الدولة حيث تستقبل يومياً نحو 53 ألف صائم .



وأشار العوضي إلى أن اختيار مواقع الخيم الرمضانية يأتي تبعا للكثافة السكانية للعمال ويهدف مشروع إفطار صائم إلى توفير وجبات الإفطار للأفراد الذين لا تتوفر لهم فرص الإفطار داخل أسرهم وإقامة موائد الإفطار لهم في المساجد والخيم الرمضانية.

"بيت الخير ": مليون و500 ألف وجبة إفطار سيتم توزيعها خلال رمضان