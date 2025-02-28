إطلاق 15 عيادة للصحة النفسية   

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، 15 عيادة تخصصية للصحة النفسية، ضمن مبادرة «معاً لجودة حياة نفسية»، في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، والموزعة في ست إمارات، هي: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

ويأتي إطلاق هذه العيادات، الذي جاء بحضور مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز جودة الحياة، ودعم الصحة النفسية لأفراد المجتمع.