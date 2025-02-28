رئيس الدولة ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن نزلاء بالمؤسسات الإصلاحية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1295 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 1518 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات.

وقال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومنح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة المباركة، بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة لبدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وأسرهم في هذه المناسبة العطرة، وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ الأمر السامي، وضمان سرعة عودة المشمولين بالعفو إلى ذويهم.

إلى ذلك، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 707 نزلاء، من الذين يقضون مُدد محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 207 نزلاء بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مُدد العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مُدد المحكومية المتبقية عليهم.

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في رحاب شهر الخير والرحمة والتسامح.

من جانبه، رفع قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، الذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، وأكد أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 506 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة، وتكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولمّ شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.

ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقال النائب العام لإمارة رأس الخيمة، المستشار حسن سعيد محيمد، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.

نهج التسامح

أكد النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يجسد نهج التسامح والعطاء الذي تتبناه الدولة، ويعكس اللفتة الأبوية الحانية لسموه تجاه أبناء المجتمع الإماراتي، كما يعبّر هذا العفو عن الروح الإنسانية التي تشكل جوهر القيم السامية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، عبر منح فرصة جديدة للأفراد المشمولين بالعفو للالتزام بالقوانين والعودة إلى السلوك القويم، وأشار إلى أن هذا العفو السامي يعكس حرص القيادة الرشيدة على إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأسر والعائلات بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، كما يشكل حافزاً لبقية النزلاء للالتزام بالسلوك الحسن، أملاً في نيل مثل هذا العفو مستقبلاً.

وأوضح أن النيابة العامة باشرت فوراً، بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة، لتنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، لضمان إطلاق سراح المشمولين بالعفو، وتأمين عودتهم إلى ذويهم.

ورفع النائب العام، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.