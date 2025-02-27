رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان ويتكفل بتسديد التزاماتهم المالية
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بالإفراج عن 1295 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام .. وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة.
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