حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": نهنئ الأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني وذكرى التحرير ... ".

وتابع سموه قائلا: "الإمارات تحب الكويت، وتجمعنا روابط أخوّة ومحبة راسخة .. نسأل الله أن يديم على الكويت الازدهار والخير، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وشعبها العزيز".