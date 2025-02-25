محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": نتوجه بالتهنئة لدولة الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني الـمجيد وذكرى التحرير.."

وتابع سموه قائلا: "ونبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، والشعب الكويتي الحبيب هذه المناسبة الغالية..".

وأكد سموه :"تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل .. حفظ الله الكويت وأدام عزها ومجدها ..".