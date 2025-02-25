رئيس الدولة: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا تمضي نحو التطور والنماء

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، في إطار شراكتهما الاستراتيجية، والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

ورحب الرئيس الإيطالي ـ خلال اللقاء الذي جرى بالقصر الرئاسي في روما - بصاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تشكل دفعاً قوياً لمسار علاقات البلدين على مختلف المستويات، فيما أعرب سموه عن سعادته بزيارة بلد الحضارة والتاريخ العريق.

وقال سموه: «إن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قوية.. وزيارتي اليوم تعبّر عن حرص الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المشتركة في البلدين».

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بالبناء على الإنجازات التي تحققت في مسار علاقات البلدين، خلال السنوات الماضية، نحو مزيد من التطور في هذه العلاقات، واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة، خاصة التعاون في الجوانب الثقافية، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماماً خاصاً.

وأعرب سموه عن شكره للرئيس الإيطالي لحفاوة الاستقبال، وتمنى له دوام الصحة والعافية، ولإيطاليا الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مأدبة العشاء التي أقامها رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، تكريماً لسموه والوفد المرافق، في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

ورحب الرئيس سيرجيو ماتاريلا بزيارة سموه إلى إيطاليا، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وتطلعهما إلى مزيد من العمل المشترك، لتعزيز تعاونهما لما يعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس سيرجيو ماتاريلا لحفاوة الاستقبال، وكلماته الطيبة التي عبّرت عن متانة الروابط التي تجمع البلدين، وحرصهما المتبادل على مواصلة تطويرها.

وقال سموه إن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا تمضي نحو مزيد من التطور والنماء، وزيارتنا إلى بلدكم الصديق تعبّر عن تطلعنا إلى العمل معاً، لتحقيق نقلة كبيرة في مسار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين بلدينا، والتوجه نحو مرحلة نوعية جديدة من التعاون والنمو الاقتصادي المشترك.

وأعرب سموه عن ثقته بأن مخرجات هذه الزيارة سيكون لها بالغ الأثر في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام على جميع المستويات، متمنياً لإيطاليا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الإيطالي خلال اللقاء الأوسمة، حيث منح سموه الرئيس سيرجيو ماتاريلا «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام مدني تقدمه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها، فيما منح الرئيس الإيطالي صاحب السمو رئيس الدولة «وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية»، وهو الوسام الأعلى الذي تمنحه إيطاليا إلى القادة والملوك والرؤساء، بجانب تبادل مجموعة من الهدايا التي ترمز إلى تاريخ البلدين وتراثهما.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

ولدى وصول صاحب السمو رئيس الدولة إلى القصر الرئاسي، كان في استقبال سموه رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، وصافح سموه مستقبليه من الجانب الإيطالي، فيما صافح الرئيس سيرجيو ماتاريلا الوفد المرافق، ثم التُقطت الصور الرسمية.

محمد بن زايد:

. تجمعنا علاقات استراتيجية قوية مع إيطاليا، وزيارتي اليوم تعبّر عن حرص الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المشتركة في البلدين.

سيرجيو ماتاريلا:

. علاقات عميقة تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا، ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، لتعزيز التعاون لما يعود بالخير والازدهار على شعبَي البلدين.