غداً .. فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصةً الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 45 تصل إلى 65 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:34 والجزر الأول عند الساعة 18:33. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:05 والمد الثاني عند الساعة 08:05 والجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 75 30

دبي 26 20 75 45

الشارقة 26 19 80 40

عجمان 24 20 80 50

ام القيوين 25 22 75 40

رأس الخيمة 26 20 75 40

الفجيرة 26 22 80 40

العـين 25 20 80 30

ليوا 25 16 65 30

الرويس 22 18 60 40

السلع 21 17 50 30

دلـمـا 20 18 60 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 19 70 40

أبو موسى 23 19 65 40