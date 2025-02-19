"طرق دبي" تحاور أهالي أرجان والبرشاء جنوب لتعزيز الخدمات في المنطقة

نظم مجلس متعاملو هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة دبي القابضة جلسة مع أهالي ومرتادي منطقة أرجان والبرشاء جنوب، وذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل المباشر مع سكان المنطقة، وذلك للاطلاع على آرائهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة، والخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وخدمات النقل لأهالي وزوار منطقة أرجان والبرشاء جنوب.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات من خلال مجالس المتعاملين إلى الاستماع إلى آراء الجمهور وتطلعاتهم المستقبلية، ومناقشة التحديات التي تواجههم بشكل مباشر، والعمل على حلها من خلال توفير الحلول المبتكرة، التي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

ترأس الجلسة التي انعقدت في حديقة دبي للعلوم، أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ورئيس مجلس المتعاملين، وحضرها كل من: أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وحسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعدد من مديري الإدارة من مؤسسات وقطاعات الهيئة.

استعرض أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور بالإنابة في مؤسسة المرور والطرق، أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ومن بينها: تطوير شارع حصة بجميع مراحله، وتطوير شارع أم سقيم، ومشروع تطوير شارع الفي، وإضافة مسارات للدراجات الهوائية في أرجان والبرشاء جنوب، وغيرها من المشاريع التطويرية التي تخدم مرتادي وأهالي المنطقة.

وأشاد الحضور بجهود الهيئة في إيجاد حلول عملية للحد من الازدحام المروري، من خلال زيادة عدد المداخل، وإنشاء الأنفاق، وتحسين البنية التحتية للطرق. كما طرح الأهالي عددًا من المقترحات والتوصيات، أبرزها: زيادة عدد مواقف السيارات لسكان المنازل، وتخصيص أوقات محددة لعبور المركبات الثقيلة، للحد من تأثيرها على حركة المرور، وتوسعة الطرق الداخلية.

وعبّر الأهالي عن رضاهم بمبادرة "مجالس المتعاملين"، وحرص الهيئة على متابعة الطلبات وسرعة الاستجابة على ملاحظاتهم، مؤكدين استمرارهم في التعاون والتواصل مع الهيئة لتحقيق أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتعزز جودة الحياة في دبي.