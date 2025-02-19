نهيان بن مبارك: الإمارات قوة عالمية في الصناعات الدفاعية

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات ترسخ مكانتها كقوة عالمية في الصناعات الدفاعية المتقدمة، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات استراتيجية تعزز الأمن والاستقرار العالمي.

جاء ذلك خلال زيارته معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2025»، حيث اطلع على أحدث التقنيات العسكرية والحلول الدفاعية المبتكرة التي تقدمها الشركات الوطنية والعالمية، مشيداً بالقدرات المتقدمة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية الإماراتية، التي جعلت الدولة منافساً رئيساً على الساحة الدولية.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن الإمارات اليوم ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا الدفاعية، بل أصبحت قوة مصدّرة للابتكار العسكري، ومركزاً عالمياً للشراكات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل مستقبل الأمن والدفاع».

وأضاف: «تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت الصناعات الدفاعية الإماراتية نموذجاً للتميز والابتكار، حيث تركز على البحث والتطوير، وتعزيز الكفاءات الوطنية، واستثمار التكنولوجيا المتقدمة، ما يضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي».

وأشار إلى أن «آيدكس» و«نافدكس» لم يعودا مجرد منصات للعرض التجاري، بل أصبحا مختبراً عالمياً للابتكار في تقنيات الأمن والدفاع، حيث يُكشف الستار عن أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة، ما يسهم في بناء دفاعات مستقبلية أكثر تطوراً واستدامة.

وقال: «أصبحت الصناعات الدفاعية الإماراتية قطاعاً اقتصادياً حيوياً، حيث تستثمر الدولة في برامج تطوير الكفاءات الوطنية، ما أدى إلى خلق آلاف الوظائف في مجالات التكنولوجيا والهندسة والأمن السيبراني، وتعزيز بيئة الابتكار في الطيران والأنظمة غير المأهولة».

وأشار إلى أن الاستثمارات في الصناعات الدفاعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، إذ تشهد صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية ازدياداً ملحوظاً، ما يعزز موقع الدولة كمورّد رئيس للتكنولوجيا الدفاعية على المستوى الدولي.

وقال إن الإمارات تنافس اليوم أكبر اللاعبين الدوليين في قطاع الصناعات الدفاعية، والدليل على ذلك هو النجاح الباهر الذي تحققه شركاتنا الوطنية، التي باتت تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها صناعاتنا الدفاعية على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في مجال الدفاع السيبراني والأنظمة الذكية تعزز قدرة الإمارات على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتضعها في طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال.

وأشاد بالدور الريادي لمجموعة «أدنيك» في تنظيم هذا الحدث العالمي، وإسهامها في استقطاب أبرز أقطاب الصناعة الدفاعية ورواد الأعمال، ما يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات.

وأكد أن هذا النجاح يعزز من مكانة مركز أدنيك أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً، ويوفر بيئة مثالية لعرض أحدث الابتكارات العسكرية، وإتاحة الفرصة لعقد شراكات استراتيجية تعزز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات بين مختلف الدول والشركات الرائدة في هذا المجال.