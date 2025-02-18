طرق وشرطة دبي تفتحان باب المشاركة للدورة الثانية في "جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب المشاركة في جائزة: (التميز لقطاع توصيل الطلبات) في دورتها الثانية اعتباراً من 19 فبراير 2025 وحتى 31 مايو 2025، وذلك ضمن جهودهما في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات، ورفع مستوى الجودة والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين، وتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور.

وتضم فئات التكريم في الجائزة ثلاث فئات: (الشركات – السائقين – الشركاء)، حيث يتم اختيار أفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات وأفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، وأفضل شريك بالإضافة إلى تكريم أفضل 200 سائق خدم توصيل الطلبات.

وأعرب أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الجائزة خلال دورتها الأولى، الذي انعكس في عدد المشاركات التي تقدمت سواء من الشركات، أو السائقين، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الجائزة يساهم في تحفيزهم ورفع كفاءة أدائهم اليومي بشكل عام وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وقال محبوب: " يشهد قطاع توصيل الطلبات في الآونة الأخيرة نموّاً مضطرداً بالنظر للطلب المتزايد من قبلِ المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع على الصعيد الفردي أو المؤسسات، وندعو الشركات والمؤسسات المختصة للمشاركة الفاعلة في الجائزة، سواء من خلال الترشح على نطاق الشركة أو السائقين العاملين لديها".

وأكد محبوب أن الجائزة تنسجم مع استراتيجية دبي للسلامة وتسهم في الوصول إلى "مدينة آمنة"، والتقليل من الحوادث المرورية، كما تعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز الممارسات الخاصة بالتميز في قطاع توصيل الطلبات، وتشكل الجائزة مصدر تحفيز للمستهدفين للسعي نحو التميز وخلق بيئة عمل إيجابية.

- شراكة استراتيجية

من جانبه أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية الجوائز والمبادرات المتخصصة التي تستهدف قطاع توصيل الطلبات، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تُعد من الركائز الأساسية لدفع السائقين وأصحاب الشركات في هذا القطاع إلى التحسين المستمر، حيث تشجعهم على تقديم أعلى مستويات الجودة والخدمات المتميزة في بيئة محفزة. وأوضح أن مثل هذه المبادرات لا تقتصر على تشجيع الالتزام بقواعد السير فقط، بل تساهم أيضًا في تحسين سلوكيات القيادة وتعزيز قيم الأمان والسلامة في المجتمع، مما ينعكس إيجابياً على الجميع.

وأضاف أن الجوائز تمنح فرصاً حقيقية للارتقاء بمستوى الخدمة في قطاع توصيل الطلبات في دبي، حيث تتيح للشركات فرصة لتعزيز ممارسات السلامة المرورية على الطرق، وتطبيق المعايير المعتمدة عالميًا للحفاظ على صحة وسلامة السائقين، وكذلك مستخدمي الطريق. كما أشار إلى أن هذه الجوائز تساهم بشكل كبير في رفع وعي السائقين وتوجيههم نحو قيادة مسؤولة وآمنة، لافتًا إلى أهمية مثل هذه الجوائز في تحفيز الشركات للسعي نحو تقديم الأفضل، سواء في تحسين آليات العمل أو في توظيف تقنيات حديثة لرفع مستوى الأمان والسلامة.

وأوضح أن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بشروط السلامة أثناء القيادة، مثل عدم ارتداء وسائل الحماية أو القيادة بسرعة متهورة، تُعد من أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة، لذا فإن هذه المبادرات تُعد خطوة ضرورية في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن شرطة دبي تعمل باستمرار على تعزيز برامجها التوعوية من خلال الحملات الإعلانية، ورش العمل، والمحاضرات الموجهة للعمال والسائقين، بالإضافة إلى استغلال أحدث التقنيات في مراقبة ومتابعة حركة المرور لضمان أن تظل دبي واحدة من المدن الأكثر أمانًا في العالم.

كما أشار اللواء المزروعي، إلى أن شرطة دبي تبذل جهودًا مكثفة لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع، بما في ذلك تحسين طرق الاتصال مع الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات توصيل الطلبات. وأضاف أن شرطة دبي ستظل تركز على تعزيز ثقافة المسؤولية في القيادة عبر تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة، التي تُسهم في رفع مستوى الأداء والسلامة المرورية، وبالتالي تجنب الحوادث وتحقيق أعلى معايير الأمان على الطريق.

ودعا اللواء سيف المزروعي، جميع الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرات القيمة، مؤكداً أن التعاون المثمر بين كافة الأطراف سيسهم بلا شك في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، ويعزز من مكانة دبي كأحد أفضل الأماكن للعيش والعمل.

- معايير اختيار الفائزين

تتضمن معايير اختيار الفائزين في جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، في فئة أفضل شركة: الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة واشتراطات الهيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر للسائقين بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة رضا المتعاملين. وتشمل معايير اختيار أفضل سائق، أن يخلو ملفه من الشكاوى والمخالفات والحوادث، ويتضمن تقييم أداء السائق بهدف المساهمة فـي تعزيز جودة خدمة التوصيل بما يدعم نموها ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان.