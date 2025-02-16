«إقامة دبي» تحتفل بتخريج دبلوم رعاية المبدعين 2024

احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتخريج الدفعة السابعة من دبلوم رعاية المبدعين لعام 2024، تحت رعاية مدير عام الإدارة الفريق محمد أحمد المري.

واستهدف البرنامج 45 موظفاً من مختلف فروع الإدارة، إلى جانب مشاركة من شرطة أبوظبي وطلاب الجامعات.

وتم اختيار المشاركين عبر اختبار تحليل الشخصية الإبداعية، لاستقطاب المواهب التي يمكنها تطوير مشاريع تسهم في مستقبل الابتكار.

واشتمل الدبلوم، الذي يُقام بإشراف مركز الابتكار والمستقبل، على ثلاث مراحل: التأهيل، والتأسيس، والمشاريع، وهدفه تعزيز قدرات المشاركين.

واستعرض المشاركون مشاريع نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأداء الأمني والخدمات الحكومية، ومن بينها تطبيق «رقيب» من دبي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البلاغات الأمنية بدقة وسرعة، إضافة إلى «نظام النجوم» من أبوظبي، كمنصة تصنيف سياحية تعزز الأمن الوطني وتدعم السياحة الذكية، كما قدمت شرطة أبوظبي مشروع «حارس العاصمة الذكي» للرصد الأمني الاستباقي، وطوّرت الشارقة منصة «حياكم» لتسريع إجراءات السفر، أمّا عجمان فقدمت باقة «ONESTEP» لتبسيط إجراءات الإقامة، في حين أطلقت رأس الخيمة «مختبر فحص الوثائق الذكي» للكشف عن التزوير، وعرضت الفجيرة «جهاز التفتيش المتنقل» لرصد المخالفين بدقة.