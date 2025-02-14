كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، إصداراً خاصاً من مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025، وذلك في اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات، التي استضافتها دبي من 11 إلى 13 فبراير 2025، وجاء إطلاق هذا التقرير عقب كلمة رئيسة ألقاها رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، البروفيسور جيفري ساكس.

ويقدم إصدار هذا العام من المؤشر أحدث البيانات حول أداء المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على مسارات التنمية المستدامة التي تعزز مرونة المنطقة في مواجهة التحديات.

من جانبه، قال رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، البروفيسور جيفري ساكس: «نؤمن بأن المنطقة العربية ستكون من بين رواد العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، وأن الأدلة الموجودة في هذا التقرير ستساعد في توجيه الجهود الاستثنائية المبذولة حالياً».

ويقيّم تقرير مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية مستوى التقدم الإقليمي عبر 113 مؤشراً تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، ويرصد المرونة التي تبديها المنطقة العربية من منظور التنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري: «يوفر التقرير أداة عملية لإجراء التدخلات الضرورية، وحفز التغيير الإيجابي في المنطقة، عبر جميع المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة الـ17».