6 جلسات رئيسة تستضيف نخبة من الإعلاميين ضمن منتدى مستقبل الاتصال الحكومي

ناقش منتدى مستقبل الاتصال الحكومي الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المهمة التي تزخر بها أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، أهم التحديات التي تواجه الدول على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الاتصال الحكومي في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وتكنولوجياً، وما يصاحب ذلك من تغيرات كبرى في ثقة الجمهور وتطلعاته من الحكومات.

واستضاف المنتدى الذي امتد على مدار يومين، وشهد 6 جلسات رئيسة مختلفة نخبة من خبراء الإعلام والاتصال استعرضوا خلالها أفضل الممارسات العالمية في دبلوماسية الاتصال الحكومي، وسلطوا الضوء على أحدث أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تأثير المعلومات المضللة وابتكار استراتيجيات فعّالة للحد من تداعياتها. كما تناولوا التحديات الاتصالية المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدين بشكل خاص أهمية تطوير حلول مبتكرة لتعزيز فعالية الاتصال الحكومي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

واستضافت جلسة بعنوان "فكر مبتكر- إعادة تصور مفاهيم الاتصال الحكومي" كلاً من خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعبدالرحمن محسن مجرشي رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، ومينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وفو كوك جووي رئيس الاتصال الحكومي بوزارة التطوير الرقمي والمعلومات بسنغافورة.

وناقشت الجلسة، التي جمعت أيضاً نخبة من القادة البارزين في مجال الاتصال الحكومي، كيفية مواجهة تحديات جوهرية تتمثل في بناء ثقة مستدامة مع المواطنين، وإلهام الجيل القادم من مختصي الاتصال الحكومي.



وأكدت الجلسة أن النجاح في تلك التحديات تتطلب قدرة فائقة على التنقل بحكمة بين معطيات السياسة، والتكنولوجيا، والإعلام، بما يضمن تحقيق الشفافية، وتعزيز المصداقية، وتحقيق أثر طويل الأمد في مجال الاتصال الحكومي، واستكشاف كيفية تبني الحكومات للتقنيات المتقدمة واعتماد أساليب اتصال مبتكرة تتماشى مع الأولويات المتجددة للإدارات الحكومية.

وفي جلسة بعنوان "فك شيفرة المستقبل: الإعلام والتكنولوجيا والقيادة"، طرح الكاتب بوب بيرسون الذي شغل منصب مسؤول الاتصالات الرئيسي في ثلاث شركات عالمية مدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500"، وعمل أستاذاً في جامعة تكساس في أوستن وفي مؤسسات حكومية أميركية، رؤى استراتيجية حول التوجهات المستقبلية والحلول التي يحتاجها قادة الحكومات لمواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك نموذج متطور لسرد القصص تم تصميمه خصيصاً للقادة الحكوميين، وأساليب متقدمة لتحديد المؤثرين القادرين على تشكيل السلوكيات العامة.

وتناول أيضا سبل فهم كيفية انتشار الثقة عبر قنوات الإعلام الحديثة وقال إن الثقة لم تتعد تتآكل بل تتوزع بطرق غير تقليدية تعيد تشكيل العلاقة بين الحكومات والجمهور.

واستضافت جلسة "البرامج الحوارية وصناعة الرأي العام"، كلاً من الإعلامي المصري عمرو أديب، والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، والإعلامي السعودي عبدالله المديفر، وأدارها الإعلامي الإماراتي جمال الملا.

وضمت الجلسة نخبة أيضا من نجوم الإعلام العربي، وأبرز المحاورين في قنوات و منصات الإعلام التقليدي والحديث في العالم العربي، وناقشت سبل تطوير الاتصال والتواصل مع الجمهور وأدواته ومدى تأثير البرامج الحوارية في المجتمعات العربية.

وسلطت الجلسة الضوء على أبرز العوامل الناجحة في تشكيل الرأي العام والتأثير به، ودور المؤسسات الحكومية و فرقها الاتصالية في التصدي للتضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة وتعزيز دورها في التعريف والترويج للأهداف الحكومية.

وفي جلسة "الدبلوماسية العامة: رؤية متجددة"، سلط معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة نخبة من أبرز الممارسين للدبلوماسية العامة على مستوى العالم، الضوء على أساليب مبتكرة لبناء جسور التعاون، وتعزيز الشراكات الدولية، ومواجهة التحديات المشتركة في عالم يشهد ترابطاً متزايداً وتعقيدات متنامية.

وتطرقت الجلسة إلى الدبلوماسية الرقمية ودورها الذي يعد بمثابة ثورة حقيقية في مفهوم الدبلوماسية العامة، من خلال انخراط الدبلوماسيين بفعالية في الفضاءات العامة، سواء كانت مادية أو افتراضية، لتمثيل دولهم، والتواصل مع جمهور عالمي متنوع، وكسب القلوب والعقول من خلال تفاعل مدروس وهادف يعكس القيم الوطنية ويعزز التفاهم الدولي.

وفي حوار استثنائي يجمع بين الماضي والحاضر، أصبح ممكناً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلية خاض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، نقاشاً ملهماً مع نظيره وينستون تشرشل حيث سبق لجونسون أن ألف كتاب "عامل تشرشل" ، الذي يتحاور خلاله مع تشرشل حول كيفية رسم مسار آمن في عالم مليء بالتوترات والتحديات، شبيه بذلك الذي أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وذلك في سياق الإجابة على سؤال يتعلق بـ"كيف يمكن للعالم تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة؟" .

وفي جلسة "كيف ولماذا تتغير الحملات الانتخابية حول العالم؟ شارك جايسون ميللر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحضور دروساً مستفادة تتضمن الخطط والاستراتيجيات التي كانت وراء الانتصار الانتخابي لترامب.

كما قدم رؤى عميقة حول كيفية استفادة الحكومات والقادة من وسائل الإعلام الرقمية لبناء جسور الثقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الجماهير، وتعزيز التفاعل بطرق مبتكرة وغير تقليدية.