رئيس وزراء مونتينيغرو: حريصون على تعزيز العلاقات مع الإمارات

أكد رئيس وزراء مونتينيغرو، ميلوجكو سبايتش، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات ودعم الاستثمارات، موضحاً أن بلاده تركز بشكل كبير على تعزيز النمو الاقتصادي واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أهمية ترسيخ العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء والشركاء التاريخيين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات التي تجمعها بمونتينيغرو علاقات وثيقة منذ حقبة يوغوسلافيا، مروراً بفترة استقلالها وما بعده.

وقال خلال القمة العالمية للحكومات، إن العلاقات بين البلدين شهدت أخيراً تطوراً ملحوظاً، مؤكداً حرص حكومة مونتينيغرو على تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

وأوضح أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً لافتاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً واحداً من أعلى معدلات النمو في أوروبا وربما على نطاق أوسع، مشيراً إلى أن بلاده تشهد حالياً مرحلة استثمارية ضخمة في البنية التحتية، تمتد للسنوات السبع أو الثماني المقبلة.

وأضاف أن خطط التطوير تشمل بناء نحو 490 كيلومتراً من الطرق السريعة، وإعادة هيكلة مطارين دوليين رئيسين، إضافة إلى تحديث أحد الموانئ الكبرى، وإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى مشروعات أخرى.

وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الربط الداخلي، وتسهيل الحركة بين المدن، إلى جانب دعم قطاع السياحة وجذب الاستثمارات.