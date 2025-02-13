قادة دول وحكومات: التعاون الدولي ضرورة لتمكين المجتمعات من اللحاق بركب المستقبل

أكد قادة دول وحكومات ومسؤولون وخبراء عالميون محورية الشراكات والتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل التجارب في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتمكينها من اللحاق بركب صناعة المستقبل العالمي.

جاء ذلك في سلسلة جلسات حوارية وكلمات رئيسة شهدها منتدى تبادل الخبرات الحكومية، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة واستعراض حلول عملية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي على المستوى العالمي، والتعريف بتجربة دولة الإمارات الريادية في دعم التعاون الدولي لتطوير العمل الحكومي، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات، بما يؤسس لخريطة طريق للحكومات لاعتماد ممارسات مبتكرة في الإدارة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي عالمياً.

وأكد جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، في كلمة رئيسة خلال افتتاح المنتدى، أن القمة العالمية للحكومات تطورت لتصبح منصة بالغة الأهمية للتعاون والابتكار، حيث تجمع الحكومات والشركات والمنظمات الدولية للتأثير في مستقبل الحوكمة.

وذكر أن المجتمع المرن يقوم على أفراده وقدراتهم، وأن بلاده ملتزمة ببناء حكومة ذكية فعّالة ومرتكزة على المواطن، وتعتمد على التكنولوجيا، وأشار إلى ضرورة توافق الحكومات على آليات لتحقيق الأهداف التنموية وصناعة المستقبل، تتضمن تبادل الخبرات والنجاحات والدروس لتحسين نماذج الحوكمة.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك، جيليكا تسفيانوفيتش، في كلمة بعنوان حكومات مبتكرة لمستقبل مستدام ومرن، أن التطورات التكنولوجية تضع معايير جديدة للإدارة، وتوفر فرصاً لمزيد من المرونة والشفافية، وأن الأدوات الرقمية أصبحت ركائز لا غنى عنها لكل إدارة حديثة، مشيرة إلى أن الدول التي تدرك قيمة الابتكار التكنولوجي في الحوكمة قطعت خطوات ملحوظة في تحسين جودة الخدمات، لافتة إلى أن من الأمثلة الرائعة على هذا التقدم دولة الإمارات التي حققت مبادراتها في مجال الكفاءة الإدارية والتحول الرقمي نتائج مبهرة.

بدوره، أشاد أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، في كلمة بعنوان «القيادة والازدهار الوطني» برؤى قيادة دولة الإمارات، وتبني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمع قادة العالم ورؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال من أجل التفكير المشترك في سبل ضمان الرخاء العالمي.

وقال إن القيادة القوية والرؤيوية والعملية هي المفتاح لتحويل رؤانا إلى أفعال.

وأضاف أنه يتعين على القائد الحقيقي أن يفهم ويتقن نقاط القوة والفرص والتحديات والصعوبات التي تواجه بلده، وانطلاقاً من هذا الاعتقاد، بدأنا التحول الزراعي في مدغشقر، أؤمن بأن الأب الصالح هو الذي يستطيع إطعام أسرته، والرئيس الصالح هو الذي يستطيع إطعام شعبه، ومن هذا المنطلق، وضعت على عاتقي تحدي جعل مدغشقر مخزناً للأرز في القارة الإفريقية.

وفي كلمة رئيسة ضمن أعمال المنتدى، أكد نائب رئيس وزراء كازاخستان، جاليمزان كويشيباييف، أهمية القمة العالمية للحكومات، ودورها في توفير مصدر فريد للحلول المشتركة للتحديات العالمية، وتشكيل رؤية مشتركة من خلال استشراف الاتجاهات الناشئة ودمجها في التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى في كفاءة الحكومة وقدرتها على التكيف والابتكار.

وقال إن رؤية حكومة كازاخستان بشأن دور الحوكمة الفعالة في تعزيز المرونة، ودفع التقدم، وضمان النمو المستدام، ترتكز على أن التحول الرقمي يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لكفاءة الحكومة.

وأضاف «نشهد ثورة تغير قواعد اللعبة في الابتكار، من تطوير البرمجيات من الجيل التالي وتقنيات الواقع الغامر إلى الحوسبة الكمومية والروبوتات والهندسة الحيوية، ومن المتوقع أن تولد هذه التطورات ما بين 29 و48 تريليون دولار من الإيرادات بحلول 2040، ما يزيد حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% إلى 10-16%، وإدراكاً لهذه الإمكانات، فقد تبنينا التقنيات الرقمية لتعزيز الإدارة العامة».

ملك إسواتيني:

. تحقيق الأهداف التنموية يتضمن تبادل الخبرات والنجاحات لتحسين نماذج الحوكمة.

رئيس مدغشقر:

. القيادة القوية والعملية هي المفتاح لتحويل رؤانا إلى أفعال.

رئيسة مجلس رئاسة البوسنة:

. الإمارات مثال للدول التي تدرك قيمة الابتكار التكنولوجي في الحوكمة.