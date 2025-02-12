حمدان بن محمد يستعرض مع الرئيس التنفيذي لـ «بايدو» مستقبل التقنيات الرقمية

استعرض سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبن لي، أبرز التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً، وما هو متوقع لها خلال المرحلة المقبلة، وتأثيراتها المنتظرة في أداء القطاعات الحكومية الرئيسة وضمن مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه لمسؤول الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والمتخصصة في خدمات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، أمس، على هامش أعمال «القمة العالمية للحكومات 2025»، مع انطلاق أعمال يومها الأول في دبي، بمشاركة قياسية تضم رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

وتطرّق اللقاء إلى مناقشة دور التكنولوجيا في معالجة التحديات الراهنة والمحتملة، وتعزيز الفرص الناشئة في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وأثر التقنيات الجديدة، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، في تسريع وتيرة التنمية وتلبية تطلعات الشعوب، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة والجودة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على بناء المزيد من الشراكات الناجحة مع صُنّاع وروّاد التكنولوجيا حول العالم، واكتشاف مسارات جديدة للتعاون، بما يدعم أهدافها التنموية والتي تعتمد في جانب كبير منها على تسخير الجيل القادم من التقنيات التحويلية، لافتاً سموّه إلى أن استثمار دولة الإمارات ودبي، منذ وقت مبكر، في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متطورة، جعلها نقطة جذب لشركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.

يذكر أن شركة بايدو تأسست عام 2000، وكانت من أوائل الشركات التي تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات البحث على شبكة الإنترنت، وتخدم الشركة من خلال منتجاتها وخدماتها أكثر من مليار جهاز شهرياً حول العالم، وتمتد أعمالها عبر نظام يضم مئات الملايين من المستخدمين وملايين المطورين ومئات الآلاف من الشركات.