حمدان بن محمد يبحث مع رئيس سيشل تعزيز العلاقات

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، رئيس جمهورية سيشل، وافل رامكالاوان، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لـ«القمة العالمية للحكومات 2025» في دبي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل، مع التركيز على الارتقاء بمسارات التعاون الاقتصادي، والعمل على ترسيخ أسس شراكة فاعلة تدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وخلال اللقاء، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التزام دولة الإمارات بتعميق روابط التعاون مع جمهورية سيشل، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً سموّه انفتاح دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية، لدفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي العالمي على المدى الطويل.

وأكد الجانبان أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالات رئيسة، تشمل: التنمية المستدامة، والتجارة، والأعمال، والقطاع المالي، إضافة إلى قطاعَي السياحة والطاقة المتجددة، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وناقش الطرفان ما تسعى القمة العالمية للحكومات إلى تحقيقه من أهداف نحو رفع مستوى التعاون بين الحكومات، ومضافرة الجهود لدعم الابتكار، وتوطيد دعائم التنمية المستدامة، من خلال شراكات تعين على مواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.