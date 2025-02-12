تأهيل 300 ألف مبرمج من «إسواتيني» بالتعاون مع الإمارات

أكدت وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في حكومة مملكة إسواتيني، سافانا مازيا، أن التعاون بين كل من الإمارات وإسواتيني حقق تقدماً ملحوظاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، ضمن مساعي البلدين لتعزيز التحول الرقمي.

وأوضحت خلال مشاركتها، أمس، في القمة العالمية للحكومات 2025، أنه منذ سبتمبر العام الماضي، تمكنت الإمارات من تدريب 50 معلماً من إسواتيني في هذه التخصصات المتقدمة، كما نجحت في وضع إطار لتأهيل 300 ألف مبرمج، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل الرقمي، وأشادت بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، التي أتاحت لبلادها فرصة تبادل الخبرات في مجال السياسات والتشريعات الرقمية، وأضافت أن التعاون بين البلدين يمتد أيضاً إلى مجالات متعددة، من بينها تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، واستكشاف فرص العمل عن بُعد لمواطني إسواتيني في شركات إماراتية، ما يسهم في الاستفادة من الكفاءات الوطنية دون الحاجة إلى هجرتها، كما أشارت إلى أن بلادها بصدد إنشاء أكاديمية متخصصة تضم برامج تدريبية في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الفضائية، بالتعاون مع الإمارات، لضمان متابعة التطورات التكنولوجية، وتعزيز أثر هذه المبادرات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.