الملياردير المكسيكي ريكاردو ساليناس: الإمارات بيئة أعمال مذهلة عالمياً

قال ريكاردو ساليناس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة Group Salinas، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل بيئة رائعة للأعمال، منوها بوجود عدة عوامل مشتركة تجمعها مع بلده المكسيك من حيث كون غالبية السكان من فئة الشباب، إضافة لانتشار ما يعرف بالشركات العائلية في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025 التي تستضيفها دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وخلال الجلسة التي حملت عنوان "هل تقود أميركا اللاتينية الطفرة القادمة للاستثمار؟"، قال ساليناس إن الفرص التي تبلورت أمام الدول اللاتينية تتمحور حول استثمارها في الشباب الذين يشكلون ما نسبته 50% ممن هم دون الـ26 عاما، قائلا إن هذه الثروة مع العمل الجاد يمكن أن تحقق النجاح، دون انتظار أي هبات من الحكومة كما يحدث في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

وحول رؤيته الاقتصادية، قال ساليناس إنه يؤمن بالحرية القائمة على المصالح المشتركة في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الدور القيادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة مثال بارز على هذا المبدأ، بعدما أصبحت من الدول البارزة عالمياً بفضل سياساتها الحكومية الرشيدة، التي تتسم بالمرونة والرشاقة الاقتصادية، منوها بأن الإمارات جعلت التداول التجاري حراً ومتسامحاً بشكل كبير.

ولدى سؤاله عن رأيه في العملات المشفرة اعتبر الملياردير المكسيكي عملة "البتكوين" بأنها تمثل رمزاً للحرية المالية، مستنداً بذلك إلى خبرته المصرفية في المكسيك، وقال إن البتكوين أداة مثالية يمكنها التنقل حول العالم بشكل سلس، كما يمكن تخزين هذه القيمة والاستثمار فيها بشتى السُبل.