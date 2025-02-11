وزيرة الشباب بالبحرين: القمة العالمية للحكومات تمكن الشباب من المشاركة الفعالة في صنع القرار

قالت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة الشباب بمملكة البحرين إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء على المستويين المحلي والدولي على مجموعة من المبادرات المهمة التي تسهم في تمكين الشباب في مختلف القطاعات .وأوضحت أن أبرز هذه المبادرات التي تم العمل عليها في الفترة الماضية تتمثل في أهمية التعلم من القمة العالمية للحكومات وكيف تسعى البحرين إلى تعزيز دور الشباب البحريني في هذا السياق وتوسيع مشاركتهم في النقاشات والقرارات العالمية.

وأضافت توفيقي في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المقام حاليا في مدينة جميرا بدبي أنه من خلال المشاركة في القمة العالمية يتمكن الشباب من التعرف على أهم القضايا المتعلقة بهم على الصعيد العالمي مثل التحديات التي يواجهها الشباب في مجتمعاتهم وأهمية تمكينهم بالمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأكدت أن البحرين تسعى دائما للعمل على تعزيز الشراكات مع دول أخرى ومؤسسات عالمية لتمكين الشباب البحريني على مستوى العالم وخاصة في مجال التعليم والتدريب المهني وتقديم فرص التطوع كما تؤمن بأهمية توفير المهارات اللازمة للشباب حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في تحسين مجتمعاتهم.

وتحدثت الوزيرة عن العلاقة المميزة بين البحرين والإمارات في مجال الشباب حيث أكدت على التعاون المشترك بين البلدين الذي يمتد لسنوات عديدة. وأشارت إلى الشراكة مع مركز الشباب العالمي وبرامج أخرى مثل "مدينة الشباب" التي تساهم في تمكين الشباب البحريني والإماراتي على حد سواء ..مشددة على أن البحرين والإمارات دائمًا ما تسعيان إلى تطوير التعاون المشترك في مجالات متعددة لتوسيع آفاق الشباب وإعطائهم الفرص اللازمة ليصبحوا جزءًا فاعلاً في المجتمع العالمي.

وأكدت التركيز على اكتشاف نقاط القوة لدى الشباب البحريني في مختلف المجالات وتوجيههم نحو التطوع والمشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية ..مشيرة إلى أنه من خلال هذا العمل المستمر تسعى البحرين إلى خلق بيئة داعمة للمبدعين والمتميزين في جميع القطاعات بما يسهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والمجتمعية.