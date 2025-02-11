هيفاء أبوغزالة: استراتيجيات عربية لتمكين الشباب

أكدت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعمل بشكل مستمر على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تستهدف دعم الشباب في المنطقة العربية.

وأوضحت أبوغزالة، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، أمس، أن من أبرز هذه الاستراتيجيات «استراتيجية الشباب والأمن والسلم»، التي تم إعدادها من قبل إدارة الشباب والرياضة بالجامعة، وتم تدشينها في الأردن قبل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الشباب في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضافت أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ينظم سنوياً العديد من الأنشطة والبرامج، من بينها «مبادرة عاصمة الشباب العربي» ويتم بموجبها اختيار مدينة عربية لتكون عاصمة الشباب لهذا العام، ووقع الاختيار على العاصمة الأردنية عمان، منوهة بأن «برلمان الشباب العربي» يعد أيضاً من المبادرات المهمة التي تعزز مشاركة الشباب العربي في الحوار وصنع القرار.

وفي ما يخص تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية لتمكين الشباب، أوضحت هيفاء أبوغزالة أن كل دولة عربية تعتمد خطط عمل وطنية وفقاً لسياساتها الداخلية وإمكاناتها، مؤكدة أن الإمارات تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال، عبر استضافتها العديد من الفعاليات الكبرى التي تدعم الشباب، وتوفر لهم الفرص لتعزيز دورهم في المجتمع.

وشددت على أهمية الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي يأتي ضمن أعمال قمة الحكومات، في تشكيل مستقبل الشباب، وتعزيز فاعليتهم في وضع السياسات وصنع القرار، مشيرة إلى أن الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشباب العربي.